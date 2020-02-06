Van Valiliğinden 'Gülşen Orhan' ile ilgili iddialara yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valiliğinden 'Gülşen Orhan' ile ilgili iddialara yalanlama - Son Dakika

Van Valiliğinden 'Gülşen Orhan' ile ilgili iddialara yalanlama

6 saat önce

Van Valiliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Van Valiliğinden 'Gülşen Orhan' ile ilgili iddialara yalanlama, System.String[]

Van Valiliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya üzerinde çıkan gerçeği yansıtmayan iddialarda, 4 Şubat 2020 akşam saatlerinde meydana gelen çığ felaketinden sonra çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak amacıyla 5 Şubat 2020 tarihinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Van Eski Milletvekili olan Gülşen Orhan Hanımefendi'nin 'yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu uyarılara rağmen iş makineleri ile açtırmaya çalıştı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti' şeklinde ne yazık ki asılsız iddialar bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Gülşen Orhan Hanımefendi Van Eski Milletvekili ve Bahçesaraylı olması nedeniyle hemşehrilerine yardım etmek, acılarına ortak olmak ve olay yerinde yapılan çalışmaları görmek için gittiği ve AFAD Müdürü'nden de bilgi aldığı esnada ikinci çığ felaketi gerçekleşmiştir. Kendisi de çığın altından yaralı olarak kurtarılmıştır. Elim olayın yaşandığı bölgedeki yollar ilk çığ felaketi itibariyle trafiğe kapatılmıştır. Kamuoyunda çıkan bu asılsız iddialar kesinlikle gerçek dışı olup, karalama ve art niyet içermektedir. Bu acı çığ olaylarında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, şehit olan vatandaşlarımıza ve personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, kamuoyuna bu asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirir, kamu oyunun bilgisine saygılar sunarız" denildi. - VAN

Gülşen Orhan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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