Van Valiliğinden Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Van Valiliği son zamanlarda kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Van'ın Kovid-19 vaka sayısı en düşük il olduğu ancak son günlerde vaka sayılarında artışın gözlendiği belirtildi.

Vakalarla birlikte hastane yatış oranının da artığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın kurallarına, maske, mesafe ve temizliğe mutlaka sıkı bir şekilde uymalıyız. En önemli silahımız olan aşılarımızın hatırlatma dozunu mutlaka yaptıralım. İlk doz aşılarını yaptıranlar süreleri dolmuşsa 3. ve 4. doz hatırlatma aşılarını da yaptırmalı. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız 3. ve 4. hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsın. Hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz. Birlikte başaracağız."