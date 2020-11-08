Van Valiliğinden 'siren' uyarısı - Son Dakika

Van Valiliği, yarın deneme amaçlı siren çaldırılacağını duyurdu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'da 9 Kasım 2020 pazartesi günü hükümet konağında kurulu bulunan siren, deneme amaçlı saat 14.00'da çaldırılacak. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından sarı ikaz (düz siren sesi) olarak çaldırılacak sirenin deneme amaçlı olduğunu belirtir, vatandaşlarımızın yanlış anlamaması ve paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN
- Kaynak: İHA
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