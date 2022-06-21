Dün, "kasten adam öldürme", "PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "iş-çalışma hürriyetini ihlal" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Valilikten yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şüphelinin yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarında farklı yansıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Van Valiliği, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van Valiliğinden terör şüphelisinin gözaltına alındığı anlarla ilgili görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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