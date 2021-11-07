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Van Valiliğinden "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Van Valiliğinden "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması Açıklaması

07.11.2021 23:08
Van Valiliğinden

Van Valiliği, Başkale ilçesinde uyuşturucuyla mücadelenin kolluk kuvvetlerinin çabaları, adli ve mülki makamların koordinasyonu ile kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Van Valiliği, Başkale ilçesinde uyuşturucuyla mücadelenin kolluk kuvvetlerinin çabaları, adli ve mülki makamların koordinasyonu ile kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, Tele1 televizyonunda "Gündem Özel" adlı tartışma programında gazeteci Namık Koçak tarafından Başkale ilçesi ve Başkale Kaymakamı ile ilgili bazı hususlara değinilmesi üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu bildirildi.

Başkale Kaymakamı olarak 16 Eylül 2018'den bu yana görev yapan Asım Solak'ın, programda yorum yapan gazeteci Namık Koçak ile ne telefonla ne de yüz yüze bir görüşme yapmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkale ilçemizde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde 1, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 narkotik köpeği görev yapmaktadır. İlçemizde narkotik köpeği bulunmadığına dair ifadelerin doğruluğu bulunmamaktadır. Başkale ilçemizde 2017 yılından itibaren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği faaliyetlerine devam etmektedir. Dolayısıyla ilçe bazında örgütlenme olmadığına yönelik ifadeler gerçek dışıdır Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde alanında uzman branşlaşmış toplam 10 personel görev yapmaktadır. Uyuşturucuyu tanıyacak personel bulunmadığı iddiaları da gerçekle bağdaşmamaktadır."

Saat 15.00 itibarıyla güvenlik gerekçesiyle Başkale-Van kara yolunun kapatıldığına ilişkin ifadelerin güncelliğinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu uygulamanın 1990-2000 yılları arasında Olağanüstü Hal Döneminde zaman zaman gerçekleştiği, 1 Mart 2000 yılı itibarıyla bu uygulamaya son verildiği anımsatıldı.

"Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir"

Başkale-Van yolunun 24 saat trafiğe açık olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkale ilçemizde uyuşturucu ile mücadele, kolluk kuvvetlerimizin çabaları, adli ve mülki makamların koordinasyonu ile kararlılıkla sürdürülmektedir. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 yıllık dönemde toplam 860 kilogram eroin, 64 kilogram metamfetamin, 68 kilogram Afyon sakızı, 52 kilogram esrar, 130 bin 400 litre asetik anhidrit ele geçirilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından son 3 yıllık dönemde ise 1 ton 766 kilo eroin, 293 kilogram metamfetamin, 2 litre sıvı metamfetamin, 247 kilogram esrar, 23 litre reçine esrar, 207 kilogram kubar esrar, 1 ton 29 kilo skunk, 304 litre asetik anhidrit, 67 kilogram Afyon sakızı, 68 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valiliğinden 'uyuşturucuyla mücadele' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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