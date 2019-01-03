Van Valiliğine Atanan Bilmez Göreve Başladı

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, "Makamda oturan değil, daha çok alanda, sahada, vatandaşımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz.

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, "Makamda oturan değil, daha çok alanda, sahada, vatandaşımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz." dedi.



Ardahan Valiliği görevinden Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, kente geldi. Bilmez, Valilik önünde yaptığı açıklamada, gurur verici bir göreve atanmanın mutluluğunu yaşadığını ve Van'a hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi.



2023 hedeflerine giden yolda Van ve Türkiye için yorulmadan çalışacaklarını ve şehri üst seviyelere taşıyacaklarını belirten Bilmez, "Van halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağız. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.', 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' ilkelerini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Vanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız." dedi.



"İnsanı merkeze koyan ve ayrım yapmadan Van'ın geleceğine katkı yapmak için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın." diyen Bilmez, çocuklara, gençlere daha yaşanabilir bir Van bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceklerini dile getirdi.



"Vatandaşımızın arasında olmaya önem vereceğiz"



Bilmez, devam eden projeleri de titizlikle sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Millete hizmet etmek, büyük bir onurla birlikte çok önemli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumlulukların bilincinde, yönetimde temel yaklaşımımız eşrefi mahlukat olan insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Makamda oturan değil, daha çok alanda, sahada, vatandaşımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, fakir vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz."



Van'ın daha ileriye taşınması için var gücüyle, atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışacağını aktaran Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı:



"Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van gibi bir şehrin olmasından gurur duyuyorum. Depremde ciddi anlamda hasar gören, yıkılan ilimizin yaralarının sarılması konusunda devletimiz ve hükümetimiz bugüne dek ciddi yatırımlar yaptı. Yaralar çok zaman kaybedilmeden sarıldı. Burada emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerimize, yerel yöneticilerimize, milletvekillerimize, STK temsilcilerimize ve kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum. Gayemiz, görevimizin sonunda arkamızda hoş bir seda bırakmak olacaktır."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz

Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı