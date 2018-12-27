Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez Atandı
1 saat önce
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Van
Valiliğine Ardahan
Valisi Mehmet Emin Bilmez
atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vali atamalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik
Valiliğine İçişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafakemalpaşa
Kaymakamı Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek atandı.
Van Valisi Murat Zorluoğlu
'nun AK Parti Trabzon
Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinin ardından boşalan koltuğa Mehmet Emin Bilmez atandı. Bingöl
'ün Solhan
ilçesinde dünyaya gelen ve Ankara
Hukuk Fakültesinden mezun olan Mehmet Emin Bilmez, son olarak Ardahan Valisi olarak görev yaparken Van Valisi olarak atandı. Bilmez, evli ve 3 çocuk babasıdır. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:00 Kaynak: İHA
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