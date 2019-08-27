Son Dakika Haberleri: Van Valiliğinin "gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak" kararı
Son Dakika Güncel Haber

Van Valiliğinin "gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak" kararı

22 dakika önce

Van Valiliği, her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklere getirilen 30 günlük yasak kararını, 15 gün olarak değiştirdi.

Van Valiliğinin

Van Valiliği, her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklere getirilen 30 günlük yasak kararını, 15 gün olarak değiştirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek için birtakım önlemlerin alındığı belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 27 Ağustos'tan geçerli, 10 Eylül de dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı."

Van Valiliği, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Veli Ağbaba, saldırının kendisine yönelik olmadığını açıkladı
CHP ilçe başkanının "HDP kardeş partimizdir" açıklaması tepki gördü Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne eyp'li saldırı Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 10:08:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Valiliğinin "gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak" kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]