Van Valiliğinin Kış Tedbirleri

Van Valiliği
, kış tedbirleri kapsamında kentte yapılacak çalışmaları açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin olağanüstü meteorolojik tahminlerde 24 saat esasına göre çalışacağı, kış tedbirlerinde görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların sürekli ve sağlıklı şekilde iletişim halinde bulunmaları, yol açma ve trafik tedbirlerinde duyarlı olunması ve olası mahsur kalma durumlarında vatandaşlara kumanya temin edilmesi konusunda çalışma yürütüleceği belirtildi.
Evsiz ve kimsesiz kişilerin kış aylarında olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için uygun ortamlarda konaklamalarının ilgili kurumlarca sağlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Karla mücadele kapsamında kurumlarımıza asılsız ihbarda bulunan ve mağduriyete neden olan vatandaşlar hakkında yasal işlem yapacaktır. Öte yandan trafikte olası kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması gerekmektedir. Kış tedbirleriyle alakalı tüm açıklama, duyuru ve uyarılar, yalnızca Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü tarafından yazılı ve görsel medya kuruluşlarıyla paylaşılacaktır."
İlgili kurumların ilgili genelgedeki konuları hassasiyetle yerine getirmeleri, mevcut tedbirlerin gözden geçirilmesi, gerekiyorsa ilave tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Söz
konusu genelge ile kış mevsiminde oluşan ve hayatı olumsuz etkileyen meteorolojik olaylar sebebiyle vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesini ya da en aza indirilebilmesi, müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.