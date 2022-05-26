VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK - Son Dakika
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VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK

26.05.2022 15:20

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yasa dışı geçişlerin engellenmesi için geçen yıl başlatılan modüler beton duvar çalışmaları devam ediyor.

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yasa dışı geçişlerin engellenmesi için geçen yıl başlatılan modüler beton duvar çalışmaları devam ediyor. Yeni Van'ın Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, sınır hattının Çaldıran kısmında şu ana kadar 40 kilometre duvar örüldüğünü, bu yılın sonuna kadar ise 150 kilometrelik bölümün bitirileceğini söyledi.

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan 560 kilometrelik duvarın, Van'ın Çaldıran ilçesindeki 150 kilometrelik bölümünün 40 kilometresi tamamlandı. Kalan 110 kilometrelik bölümün de bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Yüklenici firmaların kurduğu beton santrallerinde üretilen 4 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına yerleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda 26 mayın tarlası temizlenirken, özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve Çaldıran bölümü dahil, şu ana kadar 191 kilometre duvar yapıldı. Duvar çalışmalarıyla birlikte İran sınır hattında 250 optik kule inşa edildi ve bu kulelerin yüzde 95'i bitti. Kulelerin bazılarından 16 kilometreye kadar cisim ve canlı tespiti yapılabiliyor. İmalatı ASELSAN tarafından gerçekleştirilen optik kulelerin yanı sıra sınır hattında 284 tane termal kamera bulunuyor.

VALİ BALCI, SINIR HATTINDA İNCELEME YAPTI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, sınır hattındaki karakolları ziyaret edip askerlerle sohbet etti. Sınır hattındaki duvar örme ve mayın temizleme çalışmalarını inceleyen Vali Balcı, mayın temizliği yapan askerler ve sınırda nöbet tutan özel harekat polisleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

Vali Balcı, bu yılın sonuna kadar Van-İran sınır hattındaki 150 kilometrelik kısmına beton duvar örüleceğini belirterek, Şu anda Türkiye-İran sınırındayız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene 150 kilometre modül duvarlarımızı tamamlayacağız. Duvar yaklaşık 4 metre yüksekliğinde. Şu ana kadar 40 kilometrelik hat bitti. İnşallah bu yıl içerisinde tamamı bitirilecek. Sadece duvar hattını tamamlamıyoruz. Hendekler, elektro-optik kulelerimiz de yapılıyor. Duvarların örüldüğü bölgede mayın temizliği de yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Jandarmamız, hudut birliklerimiz, polis özel harekatlarımız burada. Sınır hattında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Biz de burada komutanlarımızla, emniyet müdürümüzle beraber yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz, arkadaşlarımıza moral veriyoruz. Buradaki çalışmalar gaeyt düzenli bir şekilde devam ediyor. Bu seneki hedefimiz 150 kilometrelik bölümü bitirmek dedi.

KAÇAK GÖÇMENLERİN GEÇİŞLERİ ENGELLENİYOR

Sınırda kaçak geçişlere yönelik sıkı mücadele yürütüldüğünü söyleyen Vali Balcı, Duvarlar çekiliyor, hendekler kazılıyor, elektro kuleler kuruluyor. Artık bizim kara kuvvetlerimize ait, hudut karakollarımız var, jandarma karakollarımız var. İnşaatları kontrol eden ve jandarmaya destek veren polis özel harekat var. Devletin bütün kurumları, kişileri canla başla bu iş için yoğun bir çalışma yürütüyor. Geçişler de engellenmeye çalışılıyor. Burası tabiri caizse dağın başı. Karda, soğukta bütün görevlilerimiz bu mücadeleyi devam ettiriyor diye konuştu.

Vali Balcı'nın İran sınır hattındaki incelemelerine Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK
VAN VALİSİ BALCI: BU YILIN SONUNA KADAR İRAN SINIRINA 150 KİLOMETRE DUVAR ÖRÜLECEK

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Kaynak: DHA

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