Van Valisi Balcı inci kefalerinin göçünü izledi - Son Dakika
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Van Valisi Balcı inci kefalerinin göçünü izledi

22.05.2022 22:38
Van Valisi Balcı inci kefalerinin göçünü izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü izledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü izledi.

Türkiye'nin en büyük gölünde yaşayan ve üreme dönemi olduğu için 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç devam ediyor.

Vali Balcı da Erciş ilçesindeki Deliçay üzerindeki Balık Bendi'ne gelerek balıkların yolculuğunu izledi, koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Balcı, daha sonra buradaki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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Kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar Kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar Gönüllü aktivistler Van Gölü için yürüyor Gönüllü aktivistler Van Gölü için yürüyor
Kaynak: AA

15 Temmuz, Van Gölü, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Balcı inci kefalerinin göçünü izledi - Son Dakika


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