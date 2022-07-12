Van Valisi Balcı, İran sınırında görev yapan Mehmetçikle bayramlaştı - Son Dakika
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Van Valisi Balcı, İran sınırında görev yapan Mehmetçikle bayramlaştı

12.07.2022 10:53
Van Valisi Balcı, İran sınırında görev yapan Mehmetçikle bayramlaştı

Van Valisi Ozan Balcı, Türkiye-İran sınırındaki hudut karakollarını ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

Van Valisi Ozan Balcı, Türkiye- İran sınırındaki hudut karakollarını ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

Vali Balcı, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul ile helikopterle Başkale ilçesinin İran sınırındaki Güllük Hudut Karakolu'na geldi.

Kaymakam Asım Solak tarafından karşılanan Balcı, askeri mangayı selamladı, ziyaretçi defterini imzaladı.

Askerlerle fotoğraf çektiren Balcı ve beraberindekiler, daha sonra Sultançayır, Tavla ve Kamışlı hudut karakollarında askerlerle bayramlaştı.

3200 rakımlı Tavla Hudut Karakolu'nun nöbet kulübesindeki askerlerle sohbet eden Balcı, Tuğgeneral Ertuğrul'dan sınır güvenliği konusunda bilgi aldı.

Balcı, "Sınırlarımız güvenli ellerde. Anlamlı olduğu kadar çok önemli ve kutsal bir görevi Mehmetçiğimiz hudutta yapıyor. Aşkla ve şevkle görev yapan Mehmetçiklerimize devlet ve millet adına müteşekkiriz. Allah Mehmetçiğimizi kaza ve beladan korusun." dedi.

Balcı, ziyaretleri sırasında Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde gençlerle sohbet etti, çocuklara kitap hediye etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Valisi Balcı, İran sınırında görev yapan Mehmetçikle bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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