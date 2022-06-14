Van Valisi Balcı Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valisi Balcı Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

14.06.2022 10:35
Van Valisi Balcı Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladıVali Balcı, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında, ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün vazife anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünün...

Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Vali Balcı, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında, ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün vazife anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünün gururla kutlandığını ifade etti.

Milletin can ve mal güvenliği için jandarma ekiplerinin fedakarca çalıştığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Kurulduğu 1839 yılından bugüne, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında gece gündüz demeden fedakarca çalışan Jandarma Teşkilatımız, asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, organize suç çetelerinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar, geniş bir yelpazede başarıyla görev yapmaktatır. Görevlerinin ifasında gösterdikleri fedakarlık ve feragat örneğiyle yüce milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuştur. Jandarma Teşkilatımızın, bu zor ve onurlu görevi, şanlı geçmişinde olduğu gibi, layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha üst seviyelere yükselteceğine inancımız tam. Bu vesileyle, Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarının ve ailelerinin bu özel gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

YORUMLAR
500
Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü İçişleri Bakanı Soylu: 'Tuşba'daki depremde, birkaç binada çatlağın dışında hiçbir problem yok' İçişleri Bakanı Soylu: 'Tuşba'daki depremde, birkaç binada çatlağın dışında hiçbir problem yok'
Kaynak: AA

Jandarma, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Balcı Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 17:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: Van Valisi Balcı Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement