Van Valisi Bilmez: "2021 yılında bin 900 organizatör yakaladık" - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göçle mücadelelerinin bu yıl da kesintisiz devam ettiğini belirterek, "2021 yılında bin 900 organizatör yakaladık" dedi.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2022 yılının ilk İl Göç Kurulu Toplantısı'nda; düzensiz göçle mücadele, kentte ikamet eden göçmenlerin durumları, düzensiz göçmen konusunda alınan önlemler ve insan ticaretine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da ciddi anlamda göçmenin olmadığını, ancak Afganistan kaynaklı bir göç baskısı altında oldukların belirtti. Coğrafyanın göçmen rotasında olduğunu ifade den Vali Bilmez, "İran sınır hattında askeri birliklerimiz 7 gün 24 saat esaslı göre 9 tabur 46 karakol 184 kule ile görev yapmaktadır. Hemen arkasında jandarma birliklerimiz bütün sınır hattında düzensiz göçmenlerin geçebileceği güzergahlarda devriye gezip, nöbet tutmaktadır. Van'ın şehir merkezinde ve ya kırsalında açıkta bir göçmen hareketliliğini görmek imkansızdır. Bir şekilde sınırı geçenler 'şok ev' diye tabir ettiğimiz evlerde tutulmaktadır. 2021 yılında merkezde 153 şok evi yıktık. Bu sene de 17 evin yıkımı gerçekleştirilmektedir" dedi.

"Kentimize düzensiz göçmenleri sokmamak için mücadele veriyoruz"

Geçtiğimiz yıl bin 900, bu yıl ise 100'e yakın organizatörün yakalandığını dile getiren Bilmez, "Askeri birliğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve göl üzerinde de sahil güvenlik komutanlığımız, temal kamera, İHA ve SİHA görüntülerinden yararlanarak kentimize düzensiz göçmenleri sokmamak için mücadele veriyoruz. Bu birimlerimiz yakalanan göçmenleri deport etmek için İl Göç Müdürlüğü ile koordineli çalışıyor. Bu mücadelede emek veren personelimize ve bize destek veren Van halkına teşekkür ediyorum. Kurumlarımıza ve güvenlik güçlerimize karalı mücadelelerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Toplantılarımız hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - VAN