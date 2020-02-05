Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor." dedi.

Bilmez, Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten yaralı olarak kurtarılanları tedavi gördükleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Doktorlardan yaralıların durumu hakkında bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 17.00 sıralarında Van'dan Bahçesaray'a giden yolcu minibüsünün Karabet Tüneline 4 kilometre mesafede bir iş makinasıyla birlikte çığ altında kaldığını anımsattı.

İhbarın yapılması üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Kurtarma çalışmalarında ilk etapta operatör kurtarıldı hastaneye kaldırıldı. Ardından bir süre minibüs arandı ve yeri tespit edildi. 5 kişi sağ kurtarıldı, sonra 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonraki çalışmalarda 2 vatandaşımız daha yaralı kurtarıldı ancak biri müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Şu anda 5 vatandaşımız vefat etti, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor."

Olay yerinde kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü aktaran Bilmez, çığın ardından yağan karın tekrar çığ tehlikesi oluşturduğunu vurguladı.

Ekiplerin çalışılabilen son ana kadar çalışacağını ifade eden Bilmez, "Yeterli ekip ve ekipmanımız var. İnşallah çığın altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye de kısa zamanda ulaşılır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapıldı. Hayati tehlikesi olan şu anda bulunmuyor." diye konuştu.

Bilmez'e, ziyareti sırasında Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik eşlik etti.