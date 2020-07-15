Van Valisi Bilmez: 50 yaş üstü test sonuçlarının pozitif çıkma oranı arttı - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: 50 yaş üstü test sonuçlarının pozitif çıkma oranı arttı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte son günlerde müracaat ettikleri hastanelerde Covid-19 testi yapılan 50 yaş üstü vatandaşlarda sonuçların pozitif çıkma oranının yükseldiğini belirterek, kurallara uyulması uyarısında bulundu.

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte son günlerde müracaat ettikleri hastanelerde Covid-19 testi yapılan 50 yaş üstü vatandaşlarda sonuçların pozitif çıkma oranının yükseldiğini belirterek, kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Van'da son günlerle tespit edilen vakaların yüzde 75'inden fazlasının 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu belirtildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, yaş arttıkça riskin de arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kurallara uyulması gerektiğini belirten Vali Bilmez, "Covid-19 hastalığında özellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaması bulaş riskini artırmaktadır. Bir ihmal, sevdiğiniz bir kişinin hayatına mal olabilir. Yaşlılarımız bugünlerde Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uymalı, temizliğe dikkat etmeli, mümkün olduğunca evlerinde kalmalıdır. Yaşlılarımızı kalabalık ortamlardan uzak tutmaya çalışalım. Onları korumak adına mutlaka maske takmalarını ve temastan kaçınmalarını sağlayalım. Yaşlılarımızı ziyaret etmek yerine telefonla görüşelim. Sevdikleriniz için bir risk de siz olmayın" dedi.

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Kısıtlamaların kaldırıldığı şu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara ve özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını anlatan Vali Bilmez, "Kısıtlamalar her ne kadar kalkmış olsa bile bizler vatandaş olarak, kalabalık ortamlar düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, taziye gibi toplu etkinliklerde bulunmayalım. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Acil olmadıkça il dışına çıkmayalım. ya da Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarak seyahat yapalım" diye konuştu.

80 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Van'daki vaka sayıları hakkında da bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hastanede tedavisi süren hasta sayımız 80 civarında. Bunlardan 12'si yoğun bakımda, 30 civarında hastamız da evlerinde takip edilmektedir. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olan kişi sayısı bin 200 civarındadır. Filyasyon çalışmaları kapsamında şu anda evde izole edilen mevcut kişi sayısı 7 bin civarındadır. Bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişi filyasyon çalışmaları kapsamında izole edilmiştir. Covid-19 nedeniyle ölen toplam kişi sayısı 10'dur" dedi.


Koronavirüs, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez: 50 yaş üstü test sonuçlarının pozitif çıkma oranı arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
15:46
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:23:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Valisi Bilmez: 50 yaş üstü test sonuçlarının pozitif çıkma oranı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]