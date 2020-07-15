Van Valisi Bilmez: 50 yaş üstü test sonuçlarının pozitif çıkma oranı arttı - Son Dakika

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte son günlerde müracaat ettikleri hastanelerde Covid-19 testi yapılan 50 yaş üstü vatandaşlarda sonuçların pozitif çıkma oranının yükseldiğini belirterek, kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Van'da son günlerle tespit edilen vakaların yüzde 75'inden fazlasının 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu belirtildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, yaş arttıkça riskin de arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kurallara uyulması gerektiğini belirten Vali Bilmez, "Covid-19 hastalığında özellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaması bulaş riskini artırmaktadır. Bir ihmal, sevdiğiniz bir kişinin hayatına mal olabilir. Yaşlılarımız bugünlerde Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uymalı, temizliğe dikkat etmeli, mümkün olduğunca evlerinde kalmalıdır. Yaşlılarımızı kalabalık ortamlardan uzak tutmaya çalışalım. Onları korumak adına mutlaka maske takmalarını ve temastan kaçınmalarını sağlayalım. Yaşlılarımızı ziyaret etmek yerine telefonla görüşelim. Sevdikleriniz için bir risk de siz olmayın" dedi.

Kısıtlamaların kaldırıldığı şu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara ve özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını anlatan Vali Bilmez, "Kısıtlamalar her ne kadar kalkmış olsa bile bizler vatandaş olarak, kalabalık ortamlar düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, taziye gibi toplu etkinliklerde bulunmayalım. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Acil olmadıkça il dışına çıkmayalım. ya da Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarak seyahat yapalım" diye konuştu.

80 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Van'daki vaka sayıları hakkında da bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hastanede tedavisi süren hasta sayımız 80 civarında. Bunlardan 12'si yoğun bakımda, 30 civarında hastamız da evlerinde takip edilmektedir. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olan kişi sayısı bin 200 civarındadır. Filyasyon çalışmaları kapsamında şu anda evde izole edilen mevcut kişi sayısı 7 bin civarındadır. Bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişi filyasyon çalışmaları kapsamında izole edilmiştir. Covid-19 nedeniyle ölen toplam kişi sayısı 10'dur" dedi.