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Van Valisi Bilmez: "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi.
6 saat önce
Van Valisi Bilmez: "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Van Valisi Bilmez: "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok."
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