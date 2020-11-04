Vali Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda iş yerleri zarar gören esnafla görüştü - Son Dakika

Vali Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda iş yerleri zarar gören esnafla görüştü

04.11.2020 15:43

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün Özalp ilçesinde 90'ün üzerinde iş yerinin yandığı pasajda incelemede bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün Özalp ilçesinde 90'ün üzerinde iş yerinin yandığı pasajda incelemede bulundu.

Bilmez, ilçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafla görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mülk sahibi ve pasaj esnafıyla Kaymakamlıkta bir araya gelen Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 90'ın üzerinde dükkanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına kısa sürede başlanacağını belirten Bilmez, yangının, pasajın orta kısmındaki alanda elektrikten dolayı çıktığının itfaiye raporlarına yansıdığını aktardı.

Yangının kısa sürede pasajın tamamına yayıldığını kaydeden Bilmez, şöyle konuştu:

"Pasajda bulunan 90'ın üzerinde dükkan, içindeki eşyalarla kullanılmaz hale geldi. Savcılık şu anda yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Pasajda bulunan dükkanların bir kısmının işletme ruhsatı yok. Yaklaşık 20 yıllık bir kooperatif işletmesidir. İlçenin en işlek pasajı anı zamanda. Esnafların bir kısmı mülk sahibi, bir kısmı kiracı. Esnaflardan 5 ve 6'sının çektikleri krediden dolayı iş yerleri sigortalanmış. Kısa süre içinde inşallah enkazı kaldırma çalışmalarımız başlayacak. Bütün esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Özalp Kaymakamlığına vekalet eden Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman'ın eşlik ettiği Bilmez, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Vali Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda iş yerleri zarar gören esnafla görüştü
Vali Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda iş yerleri zarar gören esnafla görüştü
Vali Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda iş yerleri zarar gören esnafla görüştü
Vali Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda iş yerleri zarar gören esnafla görüştü

Emin Bilmez, Özalp, Rus, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda iş yerleri zarar gören esnafla görüştü - Son Dakika


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