Son Dakika Haberleri: Van Valisi Bilmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Van Valisi Bilmez, AA'nın

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Vali Bilmez, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.

AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Bilmez, birbirinden güzel ve anlamlı olan fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirtti. Bilmez, "Her fotoğrafta emek var. Yarışmaya girmeye hak kazanan tüm foto muhabirlerini kutluyorum. Anadolu Ajansı ve tüm ekibini de hayatın her anını, birbirinden güzel ve özel görsellerle doğru ve tarafsız şekilde aktarmaya çalıştığı için tebrik ediyorum." dedi.

Ali İhsan Öztürk, Anadolu Ajansı, Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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