Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

06.04.2022 19:41
Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluşunun yıl dönümünü dolayısıyla AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bilmez, Bölge Müdürü İbrahim Halil Yakut'a tebriklerini iletti.

Yakut'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Bilmez, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın, basın dünyasının saygın kuruluşlarından biri olarak dünyanın önde gelen ajansları arasına girdiğini belirten Bilmez, bölge müdürlüğünde görevli muhabirlerle de sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi.

Bölge Müdürü Yakut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilmez'e teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması için 5 bin 600 imza toplandı Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması için 5 bin 600 imza toplandı Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler

Emin Bilmez, Bağımsızlık, Milli, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
19:38 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
19:19 Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili konuştu: Alım gücünü eskisinden de yukarı çıkaracağız
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 19:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement