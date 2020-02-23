Van Valisi Bilmez: "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez: 'An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmuyor' - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmuyor"

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye-İran sınırında meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır.

Van Valisi Bilmez:

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye- İran sınırında meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." dedi.

Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü İran olan ve Başkale'nin Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvendik mahallelerinde hasara neden olan depremde Van'da 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Depremin Van'da da büyük ölçüde hissedildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biraz önce Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, AFAD ve jandarma ekipleriyle havadan bölgeyi inceledik. En çok kaybımızın olduğu Özpınar köyümüze helikopterle indik. An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır. Dört köyümüzde yıkımlar gerçekleşmiş. Özpınar köyümüzde 4'ü çocuk 3 yetişkin, Güvendik köyümüzde 1 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hastaneye sevk edilen ilk bilgilere göre 18 yaralımız mevcut."

Bölgedeki vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını, bu nedenle ahır ve ağılların yıkıldığını, hayvanların telef olduğunu aktaran Bilmez, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılar hastaneye ulaştırıldı. Hepimize geçmiş olsun. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Köylülerimiz el birliğiyle birbirine destek olarak bu yaraları sarmaya çalışıyor." diye konuştu.

Emin Bilmez, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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