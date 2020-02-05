Van Valisi Bilmez, Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - Son Dakika

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Van Valisi Bilmez, Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
6 saat önce
Van Valisi Bilmez, Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:32 Kaynak: AA
Van Valisi Bilmez, Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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