Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede çok ciddi bir kar yağışıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bilmez, valilikte düzenlediği basın toplantısında, son 26 yılın en çetin kış mevsimini yaşadıklarını belirtti.

Van- Bahçesaray kara yolunda düşen iki çığa değinen Bilmez, "O gün herkes çığın altındakilerin kurtarılması için seferber oldu. İkinci çığda 68 kişi sağ kurtarıldı. Maalesef 36 kişi de hayatını kaybetti. Bir itfaiye personelimizin halen çığın altında olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun dışında gelen herhangi bir talep ya da şikayet yok." dedi.

Düşen çığ nedeniyle Van- Çatak kara yolunun üç gün boyunca kapalı kaldığını anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bölgemiz çok ciddi bir kar yağışıyla karşı karşıya. Bölgemizin büyük bir kısmı çığ açısından risk teşkil ediyor. Onun için riskli bölgelerde taşıma işinden uzak durmamız, jandarma ve karayolları ekiplerinin uyarılarına uymamız gerekir. Hem kapanan yollar hem hastalarımızın kurtarılması hem de risk teşkil eden yerlerin zamanında kapatılması için kriz merkezi kurduk. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. 988 yerleşim yerinin yolunu açmak için ekipler çalışıyor. 177 iş makinesi ve 630 personelle kesintisiz bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Kar yağışı boyunca da bayan personeller hariç idari görevde çalışan personelin hepsini kaldırımları temizlemek üzere görevlendirdik."

Karla mücadele çalışmalarında 8 bin 400 kamyon karın şehir dışına çıkarıldığını, şehir içerisinde ulaşımı zorlaştıracak kadar karın tekrar biriktiğini belirten Bilmez, karla mücadelede sadece Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makinelerinin 634 bin litre yakıt tükettiğini ifade etti.

Bilmez, son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, karla mücadelede 9 milyon liranın üzerinde harcama yaptıklarını kaydetti.

Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarını aldıklarını hatırlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"İki gün önce Van Gölü kenarındaki İnköy civarında mahsur kalan düzensiz göçmenleri kurtardık. Bir kısmında hipoderm durumu da ortaya çıkmıştı. Emniyetin yakaladığı ve işlemleri devam eden 300'e yakın göçmen var. Geri Gönderme Merkezinde yine 700'e yakın göçmen var. Sınırı geçerken hipoderm olan ve tedavisi süren 19 göçmen bulunuyor. Çaldıran'daki duyumu aldıktan sonra iki kez AFAD ve JAK ekipleri bölgeye gönderildi. Ama oradaki olumsuz hava koşulları nedeniyle tarif edilen bölgeye çıkılamadı. Hava koşulları uygun olduğunda tekrar o ihbarı değerlendireceğiz."