Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-ek - Son Dakika

Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-ek

6 saat önce

Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-EK.

Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-EK

Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-ek

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
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