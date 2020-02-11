Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-ek - Son Dakika

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Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-ek
6 saat önce
Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-EK.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-EK
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