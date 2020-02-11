Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4 - Son Dakika

Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4

7 saat önce

Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4 (drone)

Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4 (drone)

Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
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