Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4 - Son Dakika

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Van valisi bilmez çatak karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4
7 saat önce
Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4 (drone)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
Van Valisi Bilmez Çatak Karayoluna düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu-4 (drone)
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