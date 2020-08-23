Van Valisi Bilmez, Çavuştepe nekropol kazı alanında inceleme yaptı - Son Dakika

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Gürpınar İlçesindeki Çavuştepe arkeolojik kazı alanında inceleme yaparak, kazılar hakkında bilgi aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerlerden oluşan 17 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropolde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle kazı çalışması yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Urartu medeniyetine ait nekropolün kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Eşi Meral Bilmez ile birlikte yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Vali Bilmez'i, kazı başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu karşıladı.