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Van Valisi Bilmez: "Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"
6 saat önce
Van Valisi Bilmez: "Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Van Valisi Bilmez: "Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"
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