Van Valisi Bilmez çığ bölgesinde helikopterle incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez çığ bölgesinde helikopterle incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Van Valisi Bilmez çığ bölgesinde helikopterle incelemede bulundu Açıklaması

7 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki teknik heyet, 4-5 Şubat'ta Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, helikopterle incelemede bulundu.

Van Valisi Bilmez çığ bölgesinde helikopterle incelemede bulundu Açıklaması, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki teknik heyet, 4-5 Şubat'ta Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığ nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, helikopterle incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, birçok yerleşim yerinin yolu, kar ve çığ nedeniyle kapandı.

Van-Bahçesaray kara yolunda, 4-5 Şubat'ta çığın düştüğü bölgeye de yoğun kar, tipi ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Vali Bilmez'in başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Müdürü Veysi As, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE ve Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer ile bir jeoloji mühendisinden oluşan heyet, İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle, karadan ulaşımın sağlanamadığı, ekiplerin inceleme yapma şansı bulamadığı çığ bölgesine gitti.

Bahçesaray kara yolunda çığ düşen yer ile aynı bölgede çığ riski bulunan alanlar ve Çatak ilçesindeki çığ noktalarını havadan inceleyen Bilmez ile teknik heyet, gerekli görüntüleri aldıktan sonra Van'a döndü.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Bilmez, teknik ekibin gerekli görüntüleri aldığını belirterek, "Görüntüleri, izlenimleri ve sonuçları hep birlikte değerlendireceğiz. Çığ bölgesinde oldukça fazla kar olduğunu, bütün yamaçların karla dolduğunu gördük. Çığ bölgesindeki iş makinelerinin yağan kar ve çığlardan dolayı görünmediğine şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki koşulların hala çok sıkıntılı olduğunu vurgulayan Bilmez, "Çığ riski oldukça yüksek. Uzmanlarımız raporlarını düzenleyerek ona göre bir yol haritası belirleyecekler. Biz de çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. Şartlar uygun hale gelir gelmez çığ altında kaldığını değerlendirdiğimiz itfaiye erimizi arama çalışmalarına başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Emin Bilmez, Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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