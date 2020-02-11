Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

12 dakika önce

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van- Çatak karayolundaki Elmacı mevkisinde incelemelerde bulundu.

Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van- Çatak karayolundaki Elmacı mevkisinde incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, karayolunun gün içinde ulaşıma açılacağını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, çığ düşmesi sonucu 3 gündür uluşıma kapalı olan Van-Çatak karayolundaki Elmacı mevkiinde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez, burada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların mağdur olmamamı için de bölgeye takviye araçlar istedi. Bunun üzerine, Çatak tarafında kalan vatandaşlar yolun diğer tarafına geçerek, bekleyen araçlarla Van'a doğru yola çıktı.

Vali Bilmez, çığ nedeniyle 3 gündür kapanan yolda Karayolları ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü, yolun gün içinde ulaşıma açılacağını söyledi. Vali Bilmez, "Ayrıca Bahçesaray karayolundaki Yukarı Narlıca köyüne de çığ düşmüştü. Orada da çalışmalar devam ediyor. Yolun kapalı olması nedeniyle çığ bölgesine bugün de 35 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bölgede hazır bekliyor. Ulaşım sağlanır sağlanmaz bugün çalışmalara başlanacak. Allah'tan bugün hava koşulları daha uygun. Ama bölgeye ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. İnşallah birinci çığı açarsak, ondan sonrakilerini daha hızlı açacaklarını söylüyor arkadaşlarımız. Umudumuz, teknik ekibimizin alanda çalışma yapmaları" dedi.

ÇALDIRAN'DA BUGÜN DE ÇALIŞMA YOK

Vali Bilmez, Çaldıran'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, "Bugün bölgede şartlar müsait olursa haber verecekler. Dün ekip iddia edilen bölgeye kadar gidemedi. Biz görüştük. Şartlar müsait olduğunda ekip hazır bekliyor. Hava şartları uygun olduğunda ekiplerimiz çalışma yapacak. Özellikle Çatak bölgesi, çığlar açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Zorunlu olmadıkça kimsenin yola çıkmaması, yola çıkanların da mutlaka trafik, jandarma ve karayoluna danışmaları gerekiyor" diye konuştu.


Emin Bilmez, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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