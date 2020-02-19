Van valisi bilmez, çığ bölgesini havadan inceledi-2 - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, çığ bölgesini havadan inceledi

VAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ tehlikeleri nedeniyle Bahçesaray ilçesi Karabet Geçidi'ndeki çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılamazken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, teknik heyetle birlikte 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de halen çığ altında bulunduğu bölgede havadan incelemelerde bulundu. Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediği Van'da, birçok yerleşim yeri kar ve çığlardan ulaşıma kapanırken, birçok bölgedeki çığ riski de devam ediyor.Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yollar ulaşıma açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 şubat 2020 tarihinde düşen çığ bölgesine ise yoğun kar tipi ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karadan ulaşımın sağlanamadığı ve ekiplerin gidip inceleme yapma şansı bulamadığı çığ bölgesine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında bir heyet helikopterle gitti. Vali Bilmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Müdürü Veysi As, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE, Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer ve bir jeoloji mühendisinden oluşan heyet, İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye ulaştı.

Bahçesaray'daki çığ bölgesi ile yine aynı bölgede çığ riski bulunan bölgeler ile Çatak İlçesi'ndeki çığ noktalarını da 30 dakika boyunca havadan inceleyen Vali Bilmez ve gerekli görüntüleri alan teknik heyet Van'a döndü.İncelemelerin ardında açıklama yapan Vali Bilmez, bölgede çok kar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Karayolları, Jandarma, Meteoroloji, AFAD, UMKE ve birde jeoloji mühendisinden oluşan teknik ekiple çığ bölgesini havadan inceledik. Teknik ekip gerekli görüntüleri aldı. Görüntüleri, izlenimleri ve sonuçları hep birlikte değerlendireceğiz. Çığ bölgesinde oldukça fazla kar olduğunu, bütün yamaçların karla dolu olduğunu gördük. Çığ bölgesindeki iş makinelerinin yağan kar ve çığlardan görünmez olduğuna şahitlik ettik. Bölgedeki koşullar hala çok sıkıntılı. Çığ riski oldukça yüksek. İnşallah uzmanlarımız raporlarını düzenleyecekler ona göre bir yol haritası belirleyecekler. Bizde çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. İnşallah şartlar uygun hale gelir gelmez çığ altında kaldığını değerlendirdiğimiz itfaiye erimizi arama çalışmalarına başlayacağız."