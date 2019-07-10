Son Dakika Haberleri: Van Valisi Bilmez'den Hakkari'ye ziyaret
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Van Valisi Bilmez'den Hakkari'ye ziyaret

31 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari'de bazı ziyaretlerde bulundu.

Van Valisi Bilmez'den Hakkari'ye ziyaret, System.String[]
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari'de bazı ziyaretlerde bulundu.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kente gelen Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı.
Bilmez, makamında ziyaret ettiği Akbıyık ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Bilmez'e plaket takdim etti.
Vali Bilmez, Akbıyık ile İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra Mir Kalesini gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:52 Kaynak: AA
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