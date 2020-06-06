Van Valisi Bilmez'den koronavirüsle mücadelede başarı vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi çok iyi yürüttüklerini belirtti.

Edremit ilçesindeki Kocaeli Parkı Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde salgınla mücadelede etkin görev yapan kurum müdürleri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Bilmez, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinde başta sağlık personeli olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin büyük bir fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Kovid-19 vakalarının İran'da görülmesinin hemen ardından gerekli tüm tedbirleri ivedilikle aldıklarını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Özellikle filyasyon ekiplerimizin çalışması takdire şayan. 70 bin kişiyi evlerinde tedbir amaçlı izolasyona aldık. Hala 18 bin kişi tedbir amaçlı evlerinde izolasyonda bulunuyor. Hastanede tedavi gören hastalarımızın büyük bir kısmı iyi bir tedavi sonrası taburcu oldu. Hep beraber pandemiye karşı çok iyi bir mücadele yürüttük. Çünkü sağlık bizim için çok önemli. Bundan dolayı gerek sahada, gerek hastanelerdeki her birimde birçok konuda fedakarlık yaparak ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıp hastalarımızı iyileştirmek için gecesini gündüzüne katan personellerimize ve müdürlerine teşekkür ediyorum."

Van halkının salgın sürecinde kurallara ve yasaklara uyduğuna işaret eden Bimez, "Bu dönemde halkımız çok duyarlı davrandı. Özellikle zorunlu olmadıkça hastanelere başvuru yapmayarak yoğunluğu azalttılar. Bu da doktorlarımızın hastalarına daha iyi hizmet vermesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın, İl Sağlık Müdür yardımcıları, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve doktorlar katıldı.