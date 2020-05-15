Van Valisi Bilmez'den şehit ailesine telekonferans görüşmesiyle taziye - Son Dakika

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyesini telekonferans görüşmesiyle iletti.

Saray'ın Eğribelen Mahallesi'nde dün yardım dağıtıp, dönüş yoluna geçen belediye ekibinin bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda belediye personeli Yıldırım Demir ile araçta bulunan Kinyaz Karalıoğlu, şehit olurken, belediye personeli Taner Temizel ise yaralandı. Şehitlerden Karalıoğlu, dün gece Saray'ın Bakışık Mahallesi'nde toprağa verildi.Vali Mehmet Emin Bilmez, bugün şehit Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyelerini telekonferans görüşmesiyle iletti. Vali Bilmez, "Allah şehidimize rahmet eylesin. Sizlere sabır versin. Başımız sağ olsun. Allah bizi şehidimizle cennetinde buluştursun. Masum insanlara yönelik yapılan bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin bu zulmünü Allah kabul etmesin. İnşallah memleketimizde bu tür hain saldırılar yapmak isteyenlere bir daha fırsat verilmeyecek. Terör yine günahsız insanları katletti. Bu hiçbir zaman kabul edilemez" dedi.