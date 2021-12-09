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Van Valisi Bilmez'den uyarı: "Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın" - Son Dakika

Van Valisi Bilmez'den uyarı: "Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın"

09.12.2021 09:21

Van Valisi Bilmez'den uyarı: "Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın"VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, karla mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlıklarını tamamlandığını ifade ederek, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

Van Valisi Bilmez'den uyarı: "Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın"

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, karla mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlıklarını tamamlandığını ifade ederek, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

Kış mevsimi ile birlikte karla mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlıklarını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi; 250 iş makinesi, 2 bin 300 ton tuz ve 650 personel ile karla mücadele edecek. Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı 16 atölyede hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, iş makinelerine ait parçaları tek tek yağlayıp montajını gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise bir yandan karla mücadelede kullanılacak tuz karışımını hazırlarken, bir taraftan da bakımları yapılan araçları 13 ilçedeki görev yerlerine sevkiyatını gerçekleştiriyor.

"Vatandaşlarımızdan duyularımıza dikkat etmeleri ve mutlaka hala kar lastiği takmalarını istiyoruz"

Kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sorunsuz bir kış sezonu geçirmek için 16 atölyede hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi. Ekiplerin kış koşullarına göre hazırlandığını dile getiren Vali Bilmez, "Bütün kurumlar koordinasyon içinde. Hangi sokağı ve caddeyi, hangi ekibin temizleyeceği konusunda karayolları, büyükşehir belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri hazır durumda. Yolların risk teşkil etmesi halinde Bahçesaray yolunun nasıl kapatılacağı konularını karara bağladık. Şu an her hangi bir sıkıntımız ve darboğazımız yok. Vatandaşlarımızdan duyurularımıza dikkat etmelerini, hala kar lastiği takmamış olan sürücülerin mutlaka kar lastiklerini takmalarını istiyoruz" dedi.

Karla mücadele kapsamında kent merkezi ve 13 ilçedeki 11 bin kilometre yol ağında 108'i kiralık olmak üzere 250 araç ve 650 personel görev alacak.

Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın
Van Valisi Bilmez'den uyarı: Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Valisi Bilmez'den uyarı: 'Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Valisi Bilmez'den uyarı: "Kış lastiği takmadan sefere çıkmayın" - Son Dakika
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