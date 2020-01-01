Van Valisi Bilmez'den yılbaşında görev yapan güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yeni yıla emniyet, AFAD, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve jandarma asayiş kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle girdi.

Bilmez, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile güvenlik güçlerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ziyaret etti.

İlk olarak Özalp ve Erciş kara yolundaki polis uygulama noktalarını ziyaret eden Bilmez, buradan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) geçerek nöbet tutan AFAD ekibiyle yemek yedi.

Oradan 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret eden Bilmez, nöbet tutan sağlık personeli ile sohbet edip yeni yıllarını kutladı.



Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini sürdüren güvenlik güçlerinin yeni yıllarını tebrik eden Bilmez, personeli fedakarca çalışmalarından dolayı kutladı.

Bilmez, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge ve Araştırma Hastanesinde yılın ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret ederek hediyeler verdi.



Ziyaretler esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Bilmez, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da Van'daki eğlence merkezleri İranlı turistlerle dolup taştı.

Farsça ve Türkçe şarkılar eşliğinde yeni yıla giren İranlı turistler, Türkiye'yi ve özelikle Van'ı çok sevdiklerini belirterek, "Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bu yılın barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Herkese mutlu yıllar. Van'ı çok seviyoruz. Çok iyi eğlendik." diye konuştular.