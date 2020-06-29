Van Valisi Bilmez depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Van Valisi Bilmez depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 25 Haziran'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki mahalleleri ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 25 Haziran'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki mahalleleri ziyaret etti.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kara yoluyla Özalp'a giden Bilmez, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ile depremin etkilediği mahallelerdeki depremzedelerle bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bilmez, deprem sonrası yapılanlar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

Sorunların el birliğiyle kısa sürede çözüleceğini ifade eden Bilmez, sahada hasar tespit çalışması yapan ekiplere ve tüm kamu personeline yardımcı olunmasını istedi.

Hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Bilmez, "Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hasar tespiti yapan ekiplerimiz sahada. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu süreçten sonra evi oturulmayacak durumda olan vatandaşlarımıza geçici barınma için konteyner verilecek. Daha sonra hak sahiplerine konut yaptırılacak. Bu konutların parası da 20 yıl içinde vatandaşlarımızdan tahsil edilecek." diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da devlet büyüklerinin ve ekiplerin depremden hemen sonra mahallelerine geldiğini, sorunları çözmek için seferber olduğunu dile getirdi.

Bilmez'e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD Müdürü Osman Uçar ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Emin Bilmez, Saray, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

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