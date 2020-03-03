Van Valisi Bilmez, depremzedelere kalıcı konutlarla ilgili bilgi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez, depremzedelere kalıcı konutlarla ilgili bilgi verdi - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, depremzedelere kalıcı konutlarla ilgili bilgi verdi

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin hasar verdiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallerinde vatandaşla bir araya gelerek kalıcı konutlarla ilgili depremzedelere bilgi verdi.

Van Valisi Bilmez, depremzedelere kalıcı konutlarla ilgili bilgi verdi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin hasar verdiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallerinde vatandaşla bir araya gelerek kalıcı konutlarla ilgili depremzedelere bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez, ilk olarak Özpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek burada kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Devam eden çalışmalar ve süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Bilmez, çadırlarda kalan çocuklarla yakından ilgilendi, yaptıkları resimleri inceledi.

Ardından Güvendik, Gelenler, Kaşkol mahallelerine geçen Bilmez, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, kurulan çadırlar, konteynerler ve yapılacak kalıcı konutlar hakkında bilgi verdi.

Deprem konutlarının hibe olmayacağını vurgulayan Bilmez, hak sahiplerinin 20 yıl yapılandırmayla geri ödeme yapacağını ifade etti.

Mahallelilerden birlik içinde hareket etmelerini ve çalışanlara yardımcı olmalarını isteyen Bilmez, daha sonra Başkale Kaymakamlığındaki kriz merkezine geçti.

Bilmez'e ziyaretleri sırasında Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD yetkilileri de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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