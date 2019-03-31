Son Dakika Haberleri: Van Valisi Bilmez Eşiyle Birlikte Oyunu Kullandı

Van Valisi Bilmez Eşiyle Birlikte Oyunu Kullandı

1 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yerel seçimi kapsamında eşi Meral Bilmez'le birlikte oyunu kullandı.

Van Valisi Bilmez Eşiyle Birlikte Oyunu Kullandı, System.String[]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yerel seçimi kapsamında eşi Meral Bilmez'le birlikte oyunu kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, saat 12.30 sıralarında oy kullanmak için eşi Meral Bilmez ile birlikte Edremit ilçesinde bulunan Hilmi Irak Ortaokuluna geldi. 1229 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Bilmez, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Van ilinin genelinde sorunsuz bir şekilde seçimin devam ettiğini belirtti. Vali Bilmez, "Halkımızın milli iradesinin sandıkta özgür ve sorunsuz bir şekilde tecelli etmesi için yoğun caba gösteriyoruz. Bizler de geldik ve oyumuzu kullandık. Genelde sandıklara baktığımızda yüzde 40-50 civarında oy kullanılmış. İnşallah kazasız ve belasız bir seçim geçireceğiz. Seçim sonucunun da ilimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Edremit, Emin Bilmez, Van, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Broşürü Dağıtırken Mine Koraş'ın Tacizine Maruz Kalan Yusuf Özoğul Oyunu Kullandı 184 Seçmeni Bulunan Mahalle Sandığa Gitmedi İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oyunu Kullandı: Bugün Söz Milletin!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Valisi Bilmez Eşiyle Birlikte Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]