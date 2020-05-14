Van Valisi Bilmez; "Eski sanat okulu, tekel binası ve eski devlet hastanesi yeri kente nefes... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez; 'Eski sanat okulu, tekel binası ve eski devlet hastanesi yeri kente nefes... - Son Dakika

Van Valisi Bilmez; "Eski sanat okulu, tekel binası ve eski devlet hastanesi yeri kente nefes...

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin gündemini uzun süre meşgul eden eski Van Devlet Hastanesi yeri, eski sanat okulu, tarihi tekel binası, Beşyol Meydanı, Kent Meydanı, Van Park AVM ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Van Valisi Bilmez;

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin gündemini uzun süre meşgul eden eski Van Devlet Hastanesi yeri, eski sanat okulu, tarihi tekel binası, Beşyol Meydanı, Kent Meydanı, Van Park AVM ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlangıçta satışa çıkarılan, daha sonra bulunulan girişimlerle ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılan eski Van Devlet Hastanesi yeri, eski sanat okulu, tarihi tekel binası, Beşyol Meydanı, Kent Meydanı ve kent gündemine sorun olarak yansıyan Van Park AVM hakkında merak edilen detayları anlattı.


"Van Park AVM'deki belediye mülkleri SGK'ya devrediliyor"


Merak edilen konuların detayları Vali Bilmez Van Park AVM'nin ayrı bir proje olduğunu, kat karşılığı müteahhitte verilmiş ve müteahhit de kendi hisselerini sattığını söyledi. Ardından ruhsat almadan yerlerin kiraya verildiğinin altını çizen Vali Bilmez, "Kiracı kira ödememiş bu şekilde yürütemediler. Eski yönetim ile olan sözleşmeyi iptal ettik. Van Park AVM'de mülk sahiplerinin organizesiyle yeni bir yönetim oluştu. AVM'nin yönetim planını çıkarıp işletmeye çalışacaklar. Van Büyükşehir Belediyesi olarak orada 75 dükkan sahibiyiz. Şahısların ise 79 dükkanı var. Biz orada ki dükkanlarımızı Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlarımız için takas müracaatı yapmıştık. Bununla ilgili işlemler başladı. Ancak pandemiden dolayı ağır aksak ilerliyor. Henüz tamamlanmadı. Pandemi sonrası süreç hızlı bir şekilde tamamlanacak. Dolayısıyla SGK borçlarından, hem de borçlardan dolayı Belediyeye gelen faiz yükünden kurtulmuş olacağız" dedi.


"Kent meydanı projesini ilgisi olmayan bir Vanlı durdurdu"


Van'da kent meydanı projesinin yapıldığını ifade eden Vali Bilmez, "Burada hak sahibi olmayan ancak bu projeye sadece engel olmak isteyen bir Vanlı projeyi mahkemeye taşıdı. Burada kentsel dönüşüm alanı yapmak için 50 dönüm bir yerin olması lazım. Bunu tamamlamak için Cumhuriyet Caddesi'ni de alana dahil ettiler ve burada kentsel dönüşüm için şartlar oluşmadı iddiası ile dava edildi. Yerel mahkeme bu projeyi durdurdu. Biz de durdurma kararının iptali için Bölge İstinaf Mahkemesine itiraz ettik. Bölge İstinaf Mahkemesinin kararı bekleniyor. Vanlı meydanın yapılmasını bekliyor. Hak sahibi dahi olmayan bir kişi de dava edip projeyi durdurdu. Bu Van'a iyilik mi kötülük mü" diye konuştu.


"Eski sanat okulu kent kütüphanesi olacak"


Eski sanat okulu bağımsız kent müzesi olması için ihale edildiğine değinen Vali Bilmez, "Yaklaşık 15 milyona mal olacak bir müze ihale edilmiş, geldiğimizde baktık 9 milyon para ödenmiş ama işin yüzde 50'si bile yapılmamış. 20 milyon harcansa da orayı bitiremeyiz. Urartu müzemizle kentteki müze ihtiyacı giderildi. Sanat okulunu da kütüphane olarak hizmete açmayı düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüştük, eski sanat okulu yeri kütüphane ve millet kıraat hanesi olarak faaliyete geçecek. Bahçesi de geniş. Allah korusun bir deprem ve felaket anında şehir merkezinde toplanma yeri olarak da değerlendirilebilir. Biz binanın restorasyon ve kaba işçiliğini tamamlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edeceğiz. Diğer kısımları onlar yapacak. Belli sayıda kitap okuyan gençlere ödül olarak oyun oynamaları için içinde playstation dahi olacak" dedi.


"Eski devlet hastanesi yeri millet bahçesi olacak"


Eski devlet hastanesi arazisi yeri için bakanlıkla görüştüklerini ifade eden Vali Bilmez, "Oranın Millet Bahçesi olması için TOKİ tarafından projesi ihale edildi. Projede yer almasını istediğimiz bazı sosyal donatı alanları oldu. Yeraltı otoparkı, bayanlar için tuvalet, lavabo, bebek emzirme odası, cami, kafeterya gibi yerlerin de yapılmasını istedik. Bakanlıktan yine bir onay alınacak. Ondan sonra çalışmaları takip edeceğiz" diye konuştu.


"Beşyol trafiğini rahatlatmak için diş hastanesi önünden alternatif yol"


Vali Bilmez, "Van Beşyol Meydanı'ndaki trafik akışı çok yoğun. Onu hafifletmek için daha önceden planlanmış, ancak bazı mülk sahiplerinin küçük engellerine takılmış olan yolu açmak için süreci hızlandırdık. Eski Van Devlet Hastanesi arsası yanından diş hastanesi önünden Akköprü'ye açılacak yol için ihale süreci tamamlandı. En kısa zamanda yol yapılarak Beşyol trafiği rahatlayacak" dedi.


"Eski tekel binası ve bahçesinde Vanlılar nefes alacak"


Tekel binası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Bilmez, "Bir vatandaşımız 'arazi benim' diye şikayette bulunmuş. Bu tip iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak tekel binası şartlı olarak tahsis edildi. Binanın onarımı yapılacak, arka tarafta da ayrı bir proje çalışmamız var. Binanın arka kısmında, ana binadan bağımsız han gibi bir yer yapmayı düşünüyoruz. Eski hanları düşünün, çevresinde yapılar ve ortasında insanlarımızın çay içeceği ve hava alacağı bir boşluk olacak şekilde yapacağız. Yine kadınlarımızın ihtiyaçlarını gidereceği, tuvalet, emzirme odası, kıyafetini kontrol etme odası gibi sosyal donatılar da olacak. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir 'beyaz masa' birimi kuracağız. Böylece vatandaşlarımız belediye hizmetlerine daha hızlı ulaşmış olacak" şeklinde sözlerini tamamladı. - VAN

Devlet Hastanesi, Tekel, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:13 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 18:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Valisi Bilmez; "Eski sanat okulu, tekel binası ve eski devlet hastanesi yeri kente nefes... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]