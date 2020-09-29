Van Valisi Bilmez Gevaş'ta Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez, koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı bu günlerde kent merkezi dışında ilçelerdeki denetimlere de katılıyor.

Bu kapsamda Gevaş ilçesine giden Bilmez, Kaymakam Hamit Genç ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'i ziyaret etti, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılan Kovid-19 denetimine katılan Bilmez, esnaf ve vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı, sorun ve taleplerini dinledi.

Bilmez, programlarının ardından ilçeden ayrıldı.