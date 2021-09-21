Van Valisi Bilmez, Gevaşlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bilmez, salgın sürecinden önce planladıkları muhtarlarla buluşma programlarını salgının seyrine göre sürdürdüklerini söyledi.

Kentin gelişimi için muhtarla iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Bilmez, muhtarların, devletin mahalledeki gözü, kulağı konumunda olduğunu belirtti.

Bilmez, "Muhtar Türkiye Cumhuriyetinde yerel düzeyde önemli bir konumdadır. Dolayısıyla muhtar kamu kurumlarıyla vatandaş arasında köprü olmak zorundadır. Sizlerin dile getirdiği sorunları, arkadaşlarımız not alacaklar ve takip edecekler. İnşallah hep beraber tüm sorunlarımızı halledip güzel bir Van için sizlerin de gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Muhtarlar da mahallelerindeki sorunları dile getirdi, sorunların çözümü konusunda fikirlerini paylaştı.

Toplantıya, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.