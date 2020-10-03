Van Valisi Bilmez Gürpınar'da Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Van Valisi Bilmez Gürpınar'da Kovid-19 denetimine katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar'da yapılan yatırımları inceledi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Van Valisi Bilmez Gürpınar'da Kovid-19 denetimine katıldı, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar'da yapılan yatırımları inceledi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ile Gürpınar ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Kayabaşı ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bilmez, pandemi tedbirleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılan Kovid-19 denetimine katılan Bilmez, esnaf ve vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı, sorun ve taleplerini dinledi.

Mehmet Emin Bilmez, AK Parti, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez Gürpınar'da Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

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