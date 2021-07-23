Vali Bilmez, helikopterle trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, il genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını helikopterle denetledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile alınan önlemleri kontrol eden Bilmez, görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince hem jandarma hem de emniyet ekiplerinin sürekli sahada çalıştığını söyledi.

Havadan ve karadan denetimlerin yapıldığını anlatan Bilmez, " İpekyolu, Tuşba Muradiye ve Erciş ilçelerinde havadan denetimlerde bulunduk. Genel durumun iyi olduğunu trafikte ciddi bir yoğunluğun yaşanmadığını gözlemledik. Ekiplerimiz sahada hem vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor hem de onları yönlendirmeye çalışıyor." dedi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"162 polis, 13 jandarma ekibi bayram süresince sürekli sahada oldu. Trafik kurallarına uyulması konusunda sürekli uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Dikkat edelim, sevdiklerimize sağ salim ulaşalım. Acele etmeyelim. Bayram sonrası dönüşe geçenlerin mutlaka yolda mola vermelerini, dinlenmelerini ve güvenli bir şekilde seyretmelerini istiyoruz."