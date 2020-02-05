Van Valisi Bilmez, ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak... - Son Dakika

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Van Valisi Bilmez, ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak...
6 saat önce
Van Valisi Bilmez, ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Van Valisi Bilmez, ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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