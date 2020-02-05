Van Valisi Bilmez:

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 personelin şehit olduğunu bildirdi.

Çığın yaşandığı bölgeye giden Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kurtarma ekibinin üzerine çığ düştüğünü anımsattı.

Ekiplerden çok sayıda kişinin çığ altında kaldığını ifade eden Bilmez, "30'a yakın kişi kurtarıldı. Durumu ağır olup sevk edilenler var. Çalışmalar devam ediyor. İkinci çığ olayında şu ana kadar tespit edilen 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi." dedi.

Halen çığ altında insanların olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan da 9 kişinin durumu ağır. Buradan hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok. Halen çığ altında insanların olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün Van halkı seferber oldu. Tüm ekipler düzen içerisinde çalışıyor. Bölge çok riskli, herkesin uyarılara dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.