Van Valisi Bilmez: "İmkanlarımızı En Güzel Şekilde Kullanacağız"

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Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu