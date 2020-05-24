Van Valisi Bilmez'in bayram ziyaretleri - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ni ziyaret eden Bilmez, bayramını kutladığı polislere koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

PKK'lı teröristlerce 2017'de şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin Boğazkesen Mahallesindeki evini ziyaret ederek aileye başsağlığı dileyen Bilmez, Ahi'nin mezarı başında dua etti, karanfil bıraktı.

Daha sonra, 10 Ekim 2016'da Aşağı Mollahasan Mahallesinde teröristlerce şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun da mezarını ziyaret ederek dua eden Bilmez, 14 Mayıs'ta pandemi tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesinde yardım dağıttıktan sonra ilçeye dönerken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit edilen Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Yıldırım Demir'in ailesiyle bir araya geldi.

Bilmez, son olarak 14 Mayıs'taki saldırıda yaralanan Taner Temizel'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra jandarma ve polis kontrol noktaları ile karakolları da ziyaret eden Bilmez, görev başında olan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bilmez'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti.