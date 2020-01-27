Van Valisi Bilmez, karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez, karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, karla mücadele çalışmalarını denetledi

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte devam eden karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Van Valisi Bilmez, karla mücadele çalışmalarını denetledi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte devam eden karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cuma günü etkili olan yağışın ardından Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan tüm mahalle yollarını açtı.

Kent merkezinde de ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapan ekipler, biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez de gece geç saatlere kadar ekiplerin karla mücadele çalışmalarını denetledi.

İl merkezi ile tüm mahallelerin yağıştan etkilendiğini belirten Bilmez, ilk andan itibaren tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını, kardan kapanan 681 yolun tamamının açıldığını bildirdi.

Şehir içinde de bütün ana yolların açıldığını, karları şehir dışına taşımaya çalıştıklarını kaydeden Bilmez, "İki gün içinde yaklaşık 2 bine yakın kamyon şehir dışına taşındı. Bu süre zarfında tüm Van halkından destek ve hoşgörü bekliyoruz. Birkaç gün içinde bütün ara sokakları da temizleyeceğiz. Bu çalışmalara destek veren esnafımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Bilmez, karla mücadele çalışmalarını Türkiye'de nadir bulunan "Amkodor 37" aracıyla sürdürdüklerini bildirerek, "Bu araç az yakıt tüketiyor. Çalışmaların daha hızlı yürütülmesini sağlıyor. Önümüzde süreçte burada kalacak." dedi.

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Depremde evi tamamen yıkılanlara 41 bin lira yardım yapılacak
Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem gecesi onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Valisi Bilmez, karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]