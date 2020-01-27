Van Valisi Bilmez, karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte devam eden karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cuma günü etkili olan yağışın ardından Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan tüm mahalle yollarını açtı.

Kent merkezinde de ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapan ekipler, biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez de gece geç saatlere kadar ekiplerin karla mücadele çalışmalarını denetledi.

İl merkezi ile tüm mahallelerin yağıştan etkilendiğini belirten Bilmez, ilk andan itibaren tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını, kardan kapanan 681 yolun tamamının açıldığını bildirdi.

Şehir içinde de bütün ana yolların açıldığını, karları şehir dışına taşımaya çalıştıklarını kaydeden Bilmez, "İki gün içinde yaklaşık 2 bine yakın kamyon şehir dışına taşındı. Bu süre zarfında tüm Van halkından destek ve hoşgörü bekliyoruz. Birkaç gün içinde bütün ara sokakları da temizleyeceğiz. Bu çalışmalara destek veren esnafımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Bilmez, karla mücadele çalışmalarını Türkiye'de nadir bulunan "Amkodor 37" aracıyla sürdürdüklerini bildirerek, "Bu araç az yakıt tüketiyor. Çalışmaların daha hızlı yürütülmesini sağlıyor. Önümüzde süreçte burada kalacak." dedi.