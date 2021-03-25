Van Valisi Bilmez: "Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım" - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: "Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım"

25.03.2021 11:58
Van Valisi Bilmez:

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs vaka sayısında bir artış yaşandığını belirterek, "Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs vaka sayısında bir artış yaşandığını belirterek, "Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım" dedi.

Düşük riskli bölgeden orta riskli iller arasına giren Van'da son günlerde korona virüs vaka sayısının artışı tedirgin etmeye başladı. Sağlık Bakanlığının bu hafta paylaştığı vaka oranlarında daha önce 'düşük riskli' il olarak mavi kategoride yer alan Van'da artan vaka sayıları korkutuyor. Yeni risk haritasında vaka oranı 27,41'e yükselen kent merkezindeki insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Diğer taraftan bakanlığın riskli bölgeleri gösteren HES uygulaması haritasında hasta sayısının ve yayılımın arttığı gözlemlenirken, il merkezindeki bazı noktaların kırmızıya boyandığı görüldü.

"Durumumuz çok kötü değil, ama vaka artışımız var"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre son günlerde vaka artışının olduğunu gördüklerini belirtti. Durumun alarm verecek düzeyde olmadığını ama artışın da devam ettiğini dile getiren Vali Bilmez, "Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavide kalmayı da başarmamız lazım. Ev ziyaretleri, taziyeleri ve aile için tören ve etkinlikleri bir süre daha ötelememiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda maske ve mesafe konusunda hassas olmamız gerekiyor. Esnafımız açıldı, iş yerlerinde de pandemi kurallarına uymamız gerekiyor. Şu an durumumuz çok kötü değil, ama vaka artışımız var. Bunun için okullarımızda özellikle son dönemlerdeki vaka artışları, il dışından gelen öğretmen arkadaşlarımızdan kaynaklandı. Bir taraftan öğretmen arkadaşlarımızın aşısı yapılıyor, diğer taraftan yaşlı nüfusumuzun aşısı yapılıyor ve korona virüs denetimleri de sürekli yapılmaktadır. Bu anlamda duyarlılıklarından dolayı Van halkına teşekkür ediyorum. Bir süre daha aynı duyarlılığa devam etmeleri gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Kapıköy Gümrük Kapısı sınırlı hizmet veriyor"

Kapıköy Gümrük Kapısı'yla ilgili bilgi veren Bilmez, kapının şu an açık olduğunu ancak sınırlı şekilde hizmet verdiğini söyledi. Türk vatandaşların girişinde ve İran vatandaşların çıkışında herhangi bir sınırlama olmadığına dikkat çeken Bilmez, "Bunun dışındaki geçişlerde özel izne tabi. Gürbulak, Esendere ve Kapıköy tamamıyla aynı şekilde çalışmakta. İnşallah pandemi sürecinin hem Türkiye hem de İran'daki gelişim sürecine göre bir an önce tamamıyla açılır. Biz İranlı misafirlerimizi tekrar Van'da ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Dört gözle onları bekliyoruz. Esnafımız da onları bekliyor. Bölge esnafının taleplerini en üst düzeydeki tüm mercilere ilettik. Bu süreç tamamen pandeminin gelişimine bağlı" şeklinde konuştu. - VAN

Van Valisi Bilmez: Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım
Van Valisi Bilmez: Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım
Van Valisi Bilmez: Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım
Van Valisi Bilmez: Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım

Emin Bilmez, Kapıköy, HES, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez: 'Mavi olmayı nasıl başardıysak, mavi kalmayı da başarmamız lazım' - Son Dakika


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