Van Valisi Bilmez NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı yaptı Açıklaması - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, NASA'nın başlattığı yarışmada 32 fotoğraf arasında bulunan ve Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu fotoğraf finale kaldı.

Van Gölü'nün finale kaldığı fotoğrafını oylayan Vali Bilmez, gölün ülke ve bölge için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Her iki fotoğrafın da güzel olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Ancak Van Gölü'nün çekilen fotoğrafı, etkileyici ve gölümüzün ne kadar gizemli olduğunu gösteriyor. Van Gölü'müzün birinci olması ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin tanıtımına çok katkısı olacaktır. Van Gölü gerçekten sahip çıkılması gereken ender değerlerden birisi. Van Gölü konusunda farkındalık yaratmak, Van Gölü'ne vatandaşlarımızın sahip çıkması, kirletilmemesi, gelecekteki nesillere aynı mavilikte teslim edilmesi için inşallah katkısı olur. Bunun turizmimize de katkısı olacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi Van Gölü'müzü birinci yapmak için oy kullanmaya davet ediyorum."